Миссия ПА ОБСЕ призвала Киев возобновить выплату пособий вынужденным переселенцам

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Миссия Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу официально представила свой доклад по гуманитарной ситуации на востоке Украины, в котором содержатся призывы к украинским властям возобновить выплату пособий жителям неподконтрольных Киеву районов и привлечь к ответственности виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Доклад был опубликован в ходе 28-й сессии ПА ОБСЕ.

"Существует настоятельная необходимость, чтобы статус вынужденных переселенцев не был увязан с социальными выплатами. И то, и другое сейчас искусственно увязано между собой, что дискриминирует переселенцев и жителей неподконтрольных правительству районов, которые должны добиваться статуса внутренне перемещенных лиц, даже если с самого начала конфликта они не меняли место жительства", - говорится в рекомендациях украинским властям.

Согласно тексту доклада, "миссия ПА ОБСЕ глубоко обеспокоена тем, что поиск ответственных за убийства и насильственные смерти во время протестов на "майдане", а также 2 мая 2014 года в Одессе, далек от завершения". Авторы текста также указывают на необходимость соблюдения обеими сторонами конфликта на востоке Украины международного гуманитарного права и прав человека.

Доклад подготовлен председателем Комитета Маргарет Кинер Неллен и докладчиком Комитета по Украине Кириякосом Хаджиианни после посещения Мариуполя, Краматорска и Станицы Луганской. Поездки представителей состоялись с 16 по 21 декабря 2018 года и с 30 мая по 3 июня 2019 года, в ходе них была собрана информация о ситуации в зоне конфликта и о проблемах выполнения минских соглашений. Доклад подготовлен при поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Значительная часть доклада - порядка 12 страниц - посвящена описанию встреч миссии ПА ОБСЕ с представителями украинских властей, включая вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко и украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

При этом Неллен, выступая на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ в четверг, заявила, что украинские власти не выдали миссии разрешение посетить территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой со своей стороны выразил сожаление в связи с данным фактом, заметив, что "там тоже гибнут люди и тоже лежат в больницах в результате обстрелов артиллерией со стороны киевских властей".