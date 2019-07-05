Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии разработать "список Гаврилова"

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, внесла в парламент проект постановления о признании участия в тбилисской сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) президента организации и депутата Госдумы Сергея Гаврилова 20 июня актом, направленным против государственных интересов, и создании "списка Гаврилова", в который войдут люди, организовавшие его приезд в страну.

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Проект постановления, с которым в пятницу журналистов на брифинге ознакомила депутат от ЕНД Саломе Самадашвили, состоит из пяти пунктов. В документе также речь идет о том, что после его принятия парламент должен поручить МИД страны создать список тех российских политиков, чьи визиты в Грузию будут считаться нецелесообразными.

Один из пунктов проекта постановления предусматривает начало слушаний в парламентских комитетах по правам человека и гражданской интеграции и внешним связям для изучения событий 20 июня, а также установить личность тех людей, которые приказали полиции начать разгон митинга.

ЕНД предлагает парламенту создать также список тех людей, которые обвинили в организации и участии в беспорядках на митинге их же однопартийца Нику Мелию и поддержали просьбу прокуратуры о снятии с него депутатского иммунитета.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги, поводом которых стала сессия Генассамблеи МАП, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Генпрокуратура Грузии оценила события 20 июня, как попытку мятежа.