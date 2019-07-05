Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения

НУР-СУЛТАН, 5 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения и празднования Дня столицы Казахстана, в которой отметил вклад Назарбаева в углубление союзнических отношений Казахстана и РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана в пятницу.

Медведев подчеркнул заслуги Назарбаева в социально-экономическом развитии страны и государственном строительстве.

"Хотел бы особо отметить ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в телеграмме Медведева.