СБУ расследует потерю секретного документа о строительстве "Стены" на границе с Россией

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует потерю документа с секретной информацией по инженерно-техническому обустройству границы с Россией по проекту "Стена". Об этом говорится в материалах суда, которые оказались в распоряжении издания "Украинские новости".

Отмечается, что следователи СБУ "завели дело по ч. 1 ст. 329 ("Потеря документов, содержащих государственную тайну") УК Украины". Дело открыто по факту потери директором генерального подрядчика строительных работ при реализации проекта "Каунт Групп" Алексеем Пегасиным вверенных ему материальных носителей информации с грифом "секретно".

Детективы НАБУ начали расследование хищения 16,7 млн гривен ($632 тыс.) при реализации проекта "Стена" в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к реализации коррупционной схемы. Расследование в их отношении было завершено 4 июля 2018 года. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 13 июня текущего года направило в суд обвинительный акт в их отношении. По версии следствия, ряд чиновников Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса завышали объемы фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах и привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Проект "Стена" бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил в 2014 году как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако в настоящее время срок строительства продлен до 2021 года.

По состоянию на лето 2018 года сообщалось, что на проект потратили уже 400 млн гривен, но было готово, по разным данным, от 10% до 30%. В Госбюджете Украины на 2019 год на реализацию проекта заложено еще 400 млн гривен ($14,4 млн).