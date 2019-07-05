Правящая партия Грузии разработала постановление, осуждающее беспорядки на митинге

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" разработала и внесла в парламент проект постановления, в котором осуждает беспорядки, которые произошли на митинге в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом в пятницу заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский на брифинге.

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"Большинство разработало и зарегистрировало проект постановления, связанный с событиями 20-21 июня, которые развивались у парламента Грузии. Это обусловлено необходимостью дать политическую оценку существующему положению, так как налицо явные признаки переноса с политической платформы в общество радикализации и противостояния, что вредит стабильности и интересам экономического роста нашей страны", - сказал Вольский.

Проект постановления состоит из 10 пунктов, в которых говорится, что мирный протест жителей страны на митинге у здания парламента политики использовали в своих целях против государственного строя и попытались ворваться в законодательный орган, что недопустимо.

Депутаты от большинства считают, что использование силы со стороны полицейских при разгоне митинга было легитимным, а что же касается отдельных возможных фактов превышения полномочий со стороны правоохранителей, то они должны быть изучены.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в пятницу также внесла в парламент проект постановления о событиях 20-21 июня, в котором говорится о необходимости признать участие в тбилисской сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) президента организации и депутата Госдумы Сергея Гаврилова 20 июня актом, направленным против государственных интересов, и создать "список Гаврилова", в который войдут люди, организовавшие его приезд в страну.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги, поводом которых стала сессия Генассамблеи МАП, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Генпрокуратура Грузии оценила события 20 июня, как попытку мятежа.