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Президент Украины назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации

Им стал Павел Кириленко

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации. Соответствующий указ размещен в пятницу на сайте главы государства.

"Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в документе.

Другим указом Зеленский снял Александра Куця с должности председателя Донецкой облгосадминистрации. Отмечается, что решение принято "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины [Петра Порошенко]".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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