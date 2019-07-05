Президент Украины назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации. Соответствующий указ размещен в пятницу на сайте главы государства.
"Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в документе.
Другим указом Зеленский снял Александра Куця с должности председателя Донецкой облгосадминистрации. Отмечается, что решение принято "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины [Петра Порошенко]".