Президент Украины назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации

Парламентские выборы на Украине - 2019

ЦИК Украины не согласен с решением суда о новой жеребьевке партий на выборах в Раду

В ЦИК подчеркнули, что в случае проведения новой жеребьевки будет невозможно своевременно напечатать необходимое количество бюллетеней и доставить их на места голосования

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