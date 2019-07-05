ЦИК Украины не согласен с решением суда о новой жеребьевке партий на выборах в Раду

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) не соглашается с решением Шестого апелляционного административного суда, который обязал провести новую жеребьевку для определения номеров политических партий, под которыми они будут размещены в бюллетене для голосования на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении ЦИК.

С требованием провести повторную жеребьевку в суд обратилась Аграрная партия в связи с тем, что в бюллетени для голосования уже после жеребьевки была включена под последним (22) номером партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

"ЦИК не согласен с указанным решением Шестого апелляционного административного суда. Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление", - заявили в комиссии.

ЦИК заявил, что провел жеребьевку в последний день отведенного законом срока, 26 июня. Согласно этому были утверждены форма, цвет и текст избирательного бюллетеня.

"Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует", - подчеркивается в заявлении. При этом в комиссии указали, что партия Михаила Саакашвили была включена в бюллетень "во исполнение решения суда".

В Центризбиркоме подчеркивают, что в случае проведения новой жеребьевки будет невозможно своевременно напечатать необходимое количество бюллетеней и обеспечить их доставку для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В четверг суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что данное решение направлено на срыв выборов, так как уже напечатано более 5 млн бюллетеней и что ЦИК будет его оспаривать.

Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки. 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них заявили об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки. Отмечалось, что порядковый номер партии используют в предвыборной агитации, а изменение номера может привести к дезориентации избирателя во время голосования.