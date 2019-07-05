Эксперты США считают, что ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 290 боеголовок

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Китай располагает примерно 290 ядерными боеголовками, и ожидается, что его ядерный арсенал увеличится в ближайшее десятилетие в два раза. С такой оценкой выступили на страницах журнала Bulletin of the Atomic Scientists (номер за июль-август) директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Мэтт Корда.

По их данным, "Китай претворяет в жизнь программу модернизации ядерного оружия, начатую в 1980-х годах". "Китай продолжает принимать на вооружение новые виды баллистических ракет (БР) мобильного базирования средней и промежуточной дальности, а также усовершенствованную дорожно-мобильную пусковую установку для имеющейся в наличии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Китай также ведет разработки МБР мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью с боеголовками индивидуального наведения, и БР воздушного базирования", - указали авторы исследования.

"Примерно 290 ядерных боеголовок могут быть доставлены до целей с помощью 180-190 БР наземного базирования, 48 БР на подводных лодках, а также бомбардировщиков", - продолжают Кристенсен и Корда.

Они полагают, что 180-190 БР наземного базирования способны нести почти 220 боеголовок. Четыре находящиеся в строю субмарины с ядерными двигателями имеют по 12 пусковых шахт, в которых установлены БР, оснащенные одной боеголовкой. Дальность полета этих БРПЛ составляет 7,2 тыс. км. "Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии, но если подлодки не продвинутся дальше в Тихом океане, то их ракеты не смогут достичь континентальной части США", - отметили авторы анализа.

Кристенсен и Корда приводят выдержку из доклада Разведывательного управления Минобороны США, ставшего достоянием гласности в мае текущего года, о том, что "Китай, вероятно, по меньшей мере удвоит количество боеголовок в своем ядерном арсенале в предстоящее десятилетие". "Мы считаем, - пишут ученые, - что Китай в скором времени обойдет Францию и станет третьей по количеству боеголовок ядерной державой в мире, хотя и будет по-прежнему значительно отставать по этому показателю от России и США".

Ядерное оружие на планете

Кристенсен и Корда ранее представили оценки арсеналов других стран. Так, по их мнению, в распоряжении Пентагона находились на начало текущего года почти 3800 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок. С учетом же тех, которые уже списаны и ожидают демонтажа, - 6185 зарядов.

Россия имеет 4490 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок. Еще почти 2000 ожидают демонтажа.

У Франции есть примерно 300 боеголовок, Великобритании - 160, Индии - 130-140, Пакистана - 140-150, Израиля - 80, КНДР - 10-20, полагают эксперты Федерации американских ученых.

Гарантированное уничтожение

Специалисты американского Совета по защите природных ресурсов несколько лет назад разработали специальную программу компьютерного моделирования, имитирующую последствия ядерных ударов по разным странам. Они определили, что уничтожить США можно 124 боеголовками, Россию - 51, все государства-члены НАТО - 300, Китай - 368, Канаду - 11, а такие небольшие страны, как Ирак или КНДР, - 4.

В своих расчетах эксперты исходили из оценок доктрины гарантированного взаимного ядерного уничтожения, в соответствии с которыми невосполнимым для страны уроном признается гибель 25% населения и разрушение 50% промышленных объектов.

Bulletin of the Atomic Scientists издается в Чикагском университете. Он был основан учеными, которые участвовали в проекте "Манхэттен" по созданию американского ядерного оружия, но стали пацифистами после атомных бомбардировок Японии в августе 1945 года.