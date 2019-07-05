В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля

АНКАРА, 5 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате взрыва автомобиля в Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал Haberturk.

Ранее агентство Demiroren сообщало о двух погибших.

Эрдоган не исключил, что взрыв может быть связан с действиями террористов

"Установлено, что внутри автомобиля находилось взрывное устройство. Находившиеся в салоне машины люди были сирийцами. Первоначальные сведения указывают, что произошедшее может быть связано с действиями террористов. По данным министерства внутренних дел, в результате взрыва погибли три человека", - говорится в заявлении президента Турции.

Автомобиль взорвался днем в пятницу в уезде Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией.