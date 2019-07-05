Алжирцы вышли на антиправительственные протестные акции в годовщину дня независимости

РАБАТ, 5 июля. /ТАСС/. Тысячи граждан Алжира проводят в эти минуты массовую акцию протеста в центре столицы, они требуют ухода представителей нынешней правящей системы, подлинной борьбы с коррупцией и установления в стране народной демократии. Об этом сообщает информационный портал TSA .

Люди с национальными флагами в руках уже заняли места традиционного скопления активистов оппозиции - площади Мориса Одэна и перед Главным почтамтом, прилегающие к ним улицы. Центр столицы переполнен многочисленными сотрудниками полиции и сил безопасности.

Очередной пятничный марш противников власти, уже 20-й по счету подряд, приурочен к отмечаемой 57-й годовщине дня провозглашения независимости Алжира (5 июля 1962 года - прим. ТАСС). По словам организаторов уличных акций, "сегодня алжирский народ вышел, чтобы показать свою непоколебимую приверженность свободе и суверенитету".

"Да здравствует Алжир! Наши требования - законны!", - скандирует толпа. Люди также добиваются освобождения оппозиционных активистов, задержанных в ходе предыдущих оппозиционных шествий. Возле правительственных зданий стоят полицейские автобусы, куда стражи порядка, как правило, уводят наиболее шумных демонстрантов.