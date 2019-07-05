СМИ: власти Туниса запретили носить никаб в государственных учреждениях

ТАСС, 5 июля. Правительство Туниса издало указ, запрещающий ношение никаба (женского головного убора с узкой прорезью для глаз, закрывающего лицо) в государственных учреждениях. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al-Arabiya.

Теперь женщины смогут соблюдать строгий исламский дресс-код лишь вне стен официальных ведомств.

Аналогичный запрет на ношение никаба в общественных учреждениях действует в ряде стран ЕС - Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании.

В мусульманском мире отдельные ограничения на хиджабы и никабы действуют в Алжире, Сирии, Турции и ряде других стран.