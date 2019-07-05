Гибралтар опроверг заявление МИД Испании о запросе США на задержание танкера Grace 1

ТАСС, 5 июля. Власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, опровергли в пятницу заявление исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля о том, что задержание танкера Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу США. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гибралтара.

"Решения правительства Гибралтара были приняты абсолютно независимо, на основе действующих законов, а не исходя из политических соображений извне", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что оно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо в соответствии с правилами ЕС направил письмо главам Еврокомиссии и Евросовета с пояснением действий, которые предприняли власти Гибралтара.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливались с 2011 по 2014 годы, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии - в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи. Они также выражаются в полном блокировании финансовых операций.