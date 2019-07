NYT: НАТО может использовать ПРО в Румынии и Польше против российских ракет

ТАСС, 5 июля. Страны НАТО изучают вопрос о том, чтобы расширить технические возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), в том числе в Румынии и в Польше, чтобы позволить им сбивать российские ракеты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на информированные европейские источники.

Какие меры может предпринять НАТО?

По оценке The New York Times, НАТО, возможно, будет изучать вопрос о том, каким образом усилить свои силы ПРО в Польше и Румынии, чтобы они могли противодействовать российским крылатым ракетам. Речь может идти о расширении технических возможностей наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, которые уже размещены в Румынии, их предполагается разместить и в Польше, полагает The New York Times.