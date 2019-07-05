NYT: НАТО может использовать ПРО в Румынии и Польше против российских ракет

По оценке The New York Times, НАТО, возможно, будет изучать вопрос о том, каким образом усилить свои силы ПРО в Польше и Румынии, чтобы они могли противодействовать российским крылатым ракетам. Речь может идти о расширении технических возможностей наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, которые уже размещены в Румынии, их предполагается разместить и в Польше, полагает The New York Times.

ТАСС, 5 июля. Страны НАТО изучают вопрос о том, чтобы расширить технические возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), в том числе в Румынии и в Польше, чтобы позволить им сбивать российские ракеты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на информированные европейские источники.

Она не исключает и размещение в регионе дополнительных радаров и средств противовоздушной обороны, направленных против российских крылатых ракет. По данным газеты, подобные планы могут быть одобрены НАТО в 2019 году. При этом издание полагает, что среди стран НАТО может возникнуть раскол в отношении такого шага.

Дискуссии о возможном усилении сил ПРО находятся на начальном этапе, сообщает газета со ссылкой на источники в НАТО. Официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что НАТО не проводит анализ осуществимости проекта усиления технических возможностей систем ПРО. По словам Лунгеску, НАТО неоднократно ясно давала понять, что существующие системы противоракетной обороны "не задуманы и не направлены против России", отмечает The New York Times.

Страны НАТО официально заявляют, что силы ПРО альянса, размещенные в Румынии, а также планируемые к размещению в Польше, направлены не против РФ, а против угроз, находящихся за пределами Европы, таких как ракеты Ирана. Однако Россия не доверяет этим заверениям и полагает, что действующие объекты ПРО НАТО в Румынии и будущие объекты ПРО в Польше направлены против российских ядерных ракет.

Ситуация вокруг ДРСМД и ПРО

20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, его нарушает. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом. Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон. НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, "вероятно, нарушает" договор.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

МИД РФ указывает на ряд конкретных нарушений ДРСМД со стороны США. В частности, это размещение на базе ПРО в Румынии и - в перспективе - в Польше наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, с которых можно применять ударные вооружения, включая крылатые ракеты средней дальности Tomahawk.

Ранее штаб Европейского командования американских ВС, базирующийся в Штутгарте, сообщил, что летом текущего года в Румынии будет размещена система THAAD. THAAD - это оборонная система, которая будет включена в архитектуру потенциала ПРО альянса и будет находиться, как и система Aegis Ashore, под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического Совета.