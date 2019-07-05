Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил у Золотого в Донбассе

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел в районе разведения вооружения у Золотого в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"В 11:55 члены патруля СММ услышали 30-40 выстрелов из тяжелого пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия, стрельба велась с расстояния 1-2 км к северо-северо-западу от их местонахождения, - говорится в сообщении пресс-службы. - Члены СММ слышали, как пули пролетали над их головами на высоте 10-15 м, а также слышали и видели, как пули ударяли в опоры электропередачи в 10-15 метрах к юго-западу от их позиции".

Кроме того, отмечается, что через несколько секунд после обстрела послышалась стрельба в 5 км к северо-северо-западу, в районе контрольно-пропускного пункта. Сотрудник патрульной службы СММ ОБСЕ в связи с этим был вынужден укрыться в убежище. "В 11:57 все участники патрулирования СММ сели в машины и стали уезжать, когда снова услышали стрельбу из пулеметов и стрелкового оружия, которую посчитали перестрелкой", - добавили в пресс-службе.

Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 7 марта договорились о введении в Донбассе весеннего перемирия. Оно вступило в силу 8 марта с 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако украинские силовики нарушили режим прекращения огня спустя пять минут после начала. На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске ключевым пунктом повестки был вопрос о новом перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. 2 июля на встрече контактной группы представители Киева и республик Донбасса также не смогли договориться о новом перемирии.