Байден обусловил начало переговоров США и КНДР уступками со стороны Пхеньяна

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. США обязаны добиться от КНДР предварительных уступок перед началом переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал бывший американский вице-президент Джо Байден в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN .

"Я бы [на месте президента США Дональда Трампа] прояснил свою позицию: если они [Пхеньян] хотят переговоров, договариваться с нами и отмены санкций, то пускай сначала что-то сделают. Пускай продемонстрируют что-то конкретное", - пояснил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

С его точки зрения, администрация Трампа не только не добилась от КНДР никаких уступок, но и позволила продолжать испытания баллистических ракет.

В 2018 году Трамп и Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся во вьетнамском Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

В воскресенье в рамках визита в Южную Корею глава вашингтонской администрации посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.