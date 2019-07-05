Премьер Молдавии обвинила прокуратуру в сокрытии преступлений прежней власти

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила в бездействии и сокрытии преступлений прежней власти прокуратуру, чье руководство парламент и правительство пока не может поменять. В ходе брифинга в пятницу глава кабинета обратилась к рядовым сотрудникам ведомства, призвав их соблюдать закон.

"Не прячьтесь в своих кабинетах в ожидании смены руководства, оно скоро поменяется. Более того, [генеральный прокурор] Эдуард Харунжен ответит перед законом за свое бездействие и совершенные преступления, позволив украсть у государства и граждан миллиарды леев", - сказала Санду.

Ранее президент республики Игорь Додон обвинил генпрокурора в обслуживании интересов ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы. Харунжен был утвержден в должности экс-президентом Молдавии Николаем Тимофти в 2016 году на семилетний срок. Он считает требования о своей отставке необоснованными.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Альянс был создан с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, который затем покинул Молдавию. Оппозиция указывала, что власть в стране ему обеспечивала контроль над генпрокуратурой.