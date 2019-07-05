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Посол США обсудил с Герасимовым налаживание оперативного диалога военных

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями

ТАСС, 5 июля. Посол США в РФ Джон Хантсман и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече в Москве обсудили налаживание оперативного диалога в военной сфере, ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в пятницу на сайте американского посольства сообщении.

"Посол США Джон Хантсман и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов встретились сегодня в Москве, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями, вопросы военной транспарентности, а также американо-российские отношения в более широком плане, - говорится в сообщении. - В ходе встречи также были затронуты вопросы налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между нашими странами".

"Разговор был откровенным и конструктивным", - добавили в посольстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Герасимов с Хантсманом обменялись мнениями "по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям". Предыдущая их встреча состоялась 19 февраля 2018 года.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичХантсман, Джон
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