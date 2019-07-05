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Канцелярия премьера Косова заявила, что власти не запрещали въезд официальным лицам Сербии

Представитель МИД края ранее пояснил, что такое решение принято из-за "гибридных угроз", поступающих со стороны Белграда в отношении Приштины

ТАСС, 5 июля. Правительство самопровозглашенного Косова не принимало решения о запрете въезда на территорию края официальным лицам из Сербии. С таким заявлением в пятницу выступила пресс-служба канцелярии премьер-министра Косова Рамуша Харадиная.

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"После недавних сообщений и обращений многих СМИ с вопросом о запрете въезда в Косово граждан Сербии мы информируем общественность о том, что правительство Косова не принимало такого решения. Порядок визитов официальных лиц из Сербии уже известен, и каждое требование рассматривается в соответствии с юридическими процедурами", - говорится в правительственном сообщении.

О том, что сербским официальным лицам запрещен въезд на территорию Косова, ранее заявил советник министра иностранных дел Косова Йетлир Зуберай. Подобная мера, по его словам, вызвана "гибридными угрозами, поступающими с сербской стороны в отношении Косова, а также постоянной пропагандой и фальшивыми новостями о крае и его населении".

Сербские официальные лица сразу же резко отреагировали на данное заявление и призвали международное сообщество оказать влияние на Приштину. Глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал этот шаг косовских властей "пощечиной всему ЕС". В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич призвала к уважению всех договоренностей, достигнутых в рамках диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, включая соглашение о визитах официальных лиц.

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