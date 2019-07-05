Мэр Милана должен выплатить €45 тыс. вместо тюремного заключения

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Мэр Милана Джузеппе Сала приговорен к шести месяцем тюремного заключения за административные нарушения на предыдущем месте работы, когда он был главным управляющим "Экспо-2015". Как сообщает в пятницу новостной канал Rainews24, наказание заменено на штраф в €45 тыс.

Сала обвинялся в административных нарушениях, допущенных в 2012 году при подготовке к Универсальной выставке, которая прошла в Милане четыре года назад, увенчавшись большим успехом. Еще до открытия мероприятия прокуратура начала несколько расследований, в том числе по подозрению в коррупции и нарушении правил проведения тендеров.

Фигурантом некоторых из дел был Сала, избранный мэром в 2016 году. Позже он был оправдан по большинству обвинений. В нынешнем судебном процессе он также был осужден лишь за часть вменяемых ему в вину обвинений.

Сам Сала и многие его соратники считают приговор несправедливым. Мэр заявил, что решение суда никак не скажется на его нынешней работе. В отставку он подавать не собирается.