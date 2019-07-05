{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

США запросили провести спецзаседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за ядерного досье Ирана

В МАГАТЭ ранее сообщили, что Тегеран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. США обратились с просьбой о проведении специального заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для обсуждения доклада генерального директора агентства Юкия Амано о развитии событий вокруг иранского ядерного досье. Об этом сообщили в пятницу в постоянном представительстве США при международных организациях в Вене.

Как заявили в дипломатической миссии, постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт в соответствии с нормами МАГАТЭ "обратилась с просьбой о проведении специального заседания Совета для обсуждения последнего, вызывающего беспокойство доклада генерального директора МАГАТЭ о ядерной программе иранского режима". "Соединенные Штаты решительно поддерживают МАГАТЭ и его усилия по проверке в Иране", - говорится в заявлении.

Постпред США ранее заявляла Совету управляющих МАГАТЭ, что детальная и фактическая отчетность генерального директора о деятельности Ирана - и о любых изменениях в этой деятельности - необходима Совету для осуществления своих полномочий по точной оценке выполнения Ираном своих обязательств в отношении гарантий и ядерных обязательств. "Международное сообщество должно привлечь к ответственности режим Ирана", - подчеркнули в постпредстве США.

В понедельник в МАГАТЭ проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро объявил о проведении в Венесуэле новых военных учений 24 июля
Последние крупные военные маневры прошли в республике в феврале 2019 года
Читать полностью