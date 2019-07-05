Трамп заявил, что Ирану следует быть осторожным в связи с увеличением запасов урана

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Власти Ирана должны быть предельно осторожными в связи с их решением превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

Главу государства попросили прокомментировать ситуацию вокруг Ирана и заявления властей страны о превышении лимита запасов низкообогащенного урана. "Посмотрим, что произойдет с Ираном. Ирану следует быть очень, очень осторожным", - отметил Трамп, не пояснив своих слов.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.