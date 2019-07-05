Трамп отверг утверждения об исходящей от него угрозе НАТО

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп категорически отверг утверждения политических оппонентов об исходящей от него угрозе существованию Организации Североатлантического договора (НАТО).

С заявлением о том, что НАТО исчезнет через четыре-пять лет в случае переизбрания Трампа главой американской администрации, выступил ранее бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден.

"НАТО целиком пользовалась им (Байденом - прим. ТАСС) и [предыдущим] президентом [США демократом Бараком] Обамой. Мы (Соединенные Штаты - прим. ТАСС) платили практически за всю НАТО. Мы защищаем [другие] стран, но эти страны должны защищаться сами при нашей поддержке. Они должны вносить [адекватный] вклад [в бюджет Североатлантического альянса]", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом на выходные дни в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"В свой первый год [пребывания у власти] я добился перечисления этими странами более 100 млрд долларов [в бюджет НАТО сверх уже внесенных ими взносов]. Байден ни черта не соображал в том, чем занимался - как и президент Обама. НАТО этим пользовалась. А теперь они (другие страны - члены блока - прим. ТАСС) платят [больше]. Они все еще должны нам (США - прим. ТАСС) много денег. Байден этого не знает, он просто глупец. А мы (нынешние власти США - прим. ТАСС) - знаем", - продолжал Трамп.

"С НАТО все хорошо, - убежден американский лидер, - но она должна платить свою долю". "Президент Обама и вице-президент Байден ничего не понимали. Ими пользовались Китай, НАТО, все страны, с которыми они (Обама и Байден - прим. ТАСС) вели дела", - считает Трамп. В связи с этим он также в очередной раз подверг критике существующие торговые договоренности между Америкой и Европой. Европа на невыгодных для американцев условиях торгует с США, полагает президент.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности, ФРГ заветной цифры не достигнут. Сама Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это власти ФРГ.