Reuters: Минобороны КНР опровергло утверждения о ракетных пусках в Южно-Китайском море

ТАСС, 5 июля. Министерство обороны КНР опровергло утверждения о том, что Пекин провел в последние дни несколько ракетных пусков в направлении Южно-Китайского моря, сообщило в пятницу агентство Reuters.

В четверг японский телеканал NHK со ссылкой на доклад военных США сообщил, что Китай с начала недели осуществил по меньшей мере шесть пусков ракет со своей материковой части в район Южно-Китайского моря, где ряд стран вовлечен в территориальные споры. Как отмечает Reuters, представители Пентагона в четверг также выступили с утверждениями о том, что Пекин совершил в минувшие выходные несколько запусков баллистических ракет.

В Минобороны КНР в ответ на запрос агентства опровергли данные сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности. "Недавно командование Народно-освободительной армии Китая организовывало учебные стрельбы с использованием реальных боеприпасов в водах близ острова Хайнань в соответствии с планами ежегодных учений", - приводит агентство заявление оборонного ведомства. Как там подчеркнули, данные действия "не были направлены против какой-либо страны или же какой-то конкретной цели". Дополнительных подробностей Минобороны КНР не привело.

КНР ведет территориальные споры в Южно-Китайском море с рядом государств (Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами) относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). При этом Китай активизировал работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных территорий.

В частности, как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное предназначение - военный аэродром, морская база и прочее. Вместе с тем в Китае подобные обвинения отрицают, заявляя, что деятельность носит исключительно мирный характер. Основной причиной конфликта являются попытки КНР установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.