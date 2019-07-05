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Ситуация на Корейском полуострове

Трамп: Ким Чен Ын заявлял, что Барак Обама добивался встречи с ним

По данным американского президента, руководитель КНДР "отвечал отказом"

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын неоднократно говорил президенту США республиканцу Дональду Трампу, что его предшественник в Белом доме - демократ Барак Обама - добивался проведения американо-северокорейской встречи на высшем уровне, но получил отказ. С таким заявлением выступил в пятницу Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом на выходные в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Его попросили прокомментировать данные предыдущей администрации США о том, что Обама и его окружение не запрашивали у Пхеньяна проведение двусторонних встреч на высшем уровне. Запись о том, что 44-й президент США никогда не запрашивал такой саммит, сделал на днях в своем Twitter бывший заместитель помощника Обамы по национальной безопасности Бен Родс. Между тем Трамп утверждал на пресс-конференции в Сеуле в минувшее воскресенье, что "администрация Обамы выпрашивала встречу, постоянно выпрашивала встречи, а председатель Ким отказывался".

Согласно изложенной Трампом версии событий, сведения такого рода он получил непосредственно от руководства КНДР "<...> Ким Чен Ын неоднократно [говорил] мне, что президент Обама хотел встретиться с Ким Чен Ыном, а Ким Чен Ын отвечал отказом, - заявил Трамп. - Он [руководитель КНДР] говорил [это] неоднократно".

"А сейчас у нас [Вашингтона и Пхеньяна] очень хорошие отношения, <...> происходит много хорошего, и ядерных испытаний [в КНДР] нет. При президенте Обаме были ядерные испытания, они [власти в Пхеньяне] проводили ракетные пуски. Сейчас же все тихо и спокойно", - продолжал Трамп.

"Мы, - считает нынешний американский лидер, - разгребаем завалы Обамы и [предыдущего вице-президента США Джозефа] Байдена". "Как, например, в случае с Северной Кореей. Дело едва не дошло до войны с Северной Кореей <...>. Теперь отношения хорошие, посмотрим, что будет дальше", - добавил 45-й президент США.

30 июня между ним и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Кроме того, Дональд Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек демаркационную линию, став первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.

Теги
Обама, БаракСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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