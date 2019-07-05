Зеленский заявил, что готов идти по всем пунктам минских соглашений ради мира в Донбассе

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности его и его команды выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе в полном объеме. Об этом он отметил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в ее русскоязычном Twitter в пятницу.

"Мы готовы делать все, что написано в минских соглашениях", - заверил глава государства.

Он напомнил, что не является подписантом документа, однако поддерживает его. "Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам минских договоренностей, чтобы у нас был мир", - отметил Зеленский.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого комплекса мер". Позднее документ был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.