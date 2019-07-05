Мадуро вновь призвал оппозицию к диалогу ради национального единства в Венесуэле

"Я подтверждаю свой призыв к национальному диалогу во имя мира. На следующей неделе придут хорошие новости о результатах наших переговоров. Я продолжаю настаивать на создании постоянного органа, [который будет участвовать] в диалоге ради мира", - сказал он в пятницу на праздновании национального Дня независимости, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Я призываю к миру и национальному единству. Ради национального единства я великодушно протягиваю руку [оппозиции]. Хватит уже заговоров и злобы, хватит призывов к военной интервенции, призывов к [введению] санкций и эмбарго", - добавил Мадуро.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью телеканалу France 24 заявил, что готов продолжать диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране. Политик сказал, что оппозиция "может вести переговоры с диктатором", однако высказался за продолжение демонстраций и оказание дипломатического давления на Каракас. В мае в столице Норвегии прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве норвежского правительства. Гуайдо отметил посредническую роль Осло в урегулировании кризиса в Венесуэле, однако констатировал, что переговоры зашли в тупик.