Кабмин Украины запретил ограничивать поставки электроэнергии компании "Вода Донбасса"

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины запретил применять любые ограничения в электроснабжении коммунального предприятия "Вода Донбасса", обеспечивающего водой жителей как на подконтрольной Киеву территории Донбасса, так и в Донецкой народной республике.

"Кабинет министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона. Соответствующее решение принято на заседании правительства 5 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

В правительстве подчеркнули, что сбои в поставках электроэнергии, вызывающие остановку водоснабжения, представляют угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. В кабмине уверены, что принятое решение обеспечит бесперебойные поставки воды жителям региона.

Компания "Вода Донбасса" снабжает 289 населенных пунктов.

23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов "Воды Донбасса" из-за долгов. Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек. В марте 2019 года украинские предприятия - поставщики электроэнергии - уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения.

Вопрос энергоснабжения компании неоднократно поднималась в ходе заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик призывал стороны "обеспечить безопасность и устойчивое функционирование компании". Аналогичное обращение к центральным органам власти озвучивала также Ассоциация водоканалов Украины. В июне премьер-министр страны Владимир Гройсман поручил всем ответственным службам обеспечить бесперебойное энергоснабжение коммунального предприятия "Вода Донбасса".