Трамп: отмена поездки вице-президента США по стране не имела отношения к Белому дому

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Отмена рабочей поездки вице-президента США Майкла Пенса в штат Нью-Гэмпшир не объяснялась какими-то экстренными событиями в Белом доме. С таким заверением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне перед вылетом на выходные в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Американского лидера попросили уточнить, почему 2 июля была в самый последний момент отменена поездка Пенса в Нью-Гэмпшир. Это событие привлекло значительное внимание американской печати и заставило ее выдвигать самые различные предположения о том, по каким причинам Пенс не полетел в Нью-Гэмпшир. Звучали утверждения о том, что Пенса срочно вернули в Белый дом для неотложного рассмотрения какого-то вопроса государственной важности. В аппарате Пенса заявили лишь, что возникла ситуация, "потребовавшая от вице-президента остаться в округе Колумбия", в котором расположена американская столица. "Это не причина для тревоги", - добавляли в окружении Пенса.

Трамп тоже отказался объяснить, в чем именно было дело. "Узнаете примерно через две недели", - пообещал президент.

"У них в Нью-Гэмпшире была очень интересная проблема, но я не могу рассказать вам об этом. Это не имело никакого отношения к Белому дому. Проблема была там [то есть в Нью-Гэмпшире], и я не буду [сейчас] уточнять, в чем она заключалась, но вы узнаете примерно через неделю или две", - добавил Трамп.