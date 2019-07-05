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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что оппозиция не боится участвовать в переговорах с властями Венесуэлы

В то же время, по словам оппозиционера, его сторонники собираются продолжать выходить на улицы

КАРАКАС, 5 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что его сторонники не боятся принимать участие в переговорном процессе с властями республики, если это приведет к отстранению президента Николаса Мадуро от власти. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе.

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"Говоря о [переговорах в] Норвегии, мы не боимся, если это способствует выполнению трех наших требований: прекращение узурпации [власти президентом Мадуро], создание переходного правительства и [проведение] свободных выборов", - сказал Гуайдо, чье выступление транслировал телеканал Vivo Play.

Оппозиционер добавил, что его сторонники "полны решимости быть свободными". "Мы не сдались и не собираемся сдаваться какой-либо диктатуре. Мы собираемся продолжать выходить на улицы", - подчеркнул он.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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