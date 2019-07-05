Макрон: Франция готовит к саммиту "семерки" в Биаррице пакет мер по содействию женщинам

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Франция намерена добиваться принятия на саммите Группы семи в Биаррице (24-26 августа) целого ряда разрабатываемых ею мер по помощи женщинам развивающихся стран. Об этом президент Франции Эммманюэль Макрон сообщил в пятницу, выступая в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО на конференции министров G7, посвященной вопросам содействия школьному образованию.

"Для того чтобы выиграть битву за обеспечение школьного образования в развивающихся странах, необходимо мобилизовать больше финансовых средств. В этой связи саммиту Группы семи в Биаррице предстоит стать той встречей, которая позволит обеспечить принятие крупных мер на этом пути", - заявил французский президент.

"Следует мобилизовать усилия для реализации того соглашения о поддержке, которое было заключено с Детским фондом ООН. Согласно ему, теперь к каждому евро, полученному в период с июня по декабрь 2019 года этим фондом от французских граждан и компаний и предназначенных на обеспечение школьного образования девушек [в развивающихся странах], французское государство будет дополнительно выплачивать по €1. И мы хотим сделать так, чтобы все правительства стран Группы семи присоединились к этой инициативе", - сказал президент.

Также на саммите в Биаррице Франция намерена добиться широкой поддержки странами-участницами созданного лауреатом Нобелевской премии мира Надей Мурад и доктором Дени Муквеге фонда помощи женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия в зонах конфликтов.

Поддержка бизнеса

По словам Макрона, саммит в Биаррице примет и ряд инициатив в поддержку женщин-бизнесменов. "Потому что после того, как мы обеспечим девушкам образование, необходимо обеспечить им и занятость", - подчеркнул политик. Он сообщил, что с этой целью намечено создать специальный фонд и банк для финансового содействия женщинам-бизнесменам в развивающихся странах. На это будут направлены средства со стороны стран "семерки", а также Африканского банка развития.

"Это будет эмансипация на основе экономической деятельности", - подчеркнул Макрон. "И это только часть из тех инициатив, которые будут приняты на саммите в Биаррице", - добавил он.

Зона Сахеля

По его словам, на саммите должно быть принято решение об увеличении в два раза финансового фонда на образование женщин, в частности в зоне Сахеля. Президент при этом отметил, что намерен добиваться, чтобы, кроме стран "семерки", "в целом все заинтересованные страны удвоили свою финансовую поддержку обучению девушек в зоне Сахеля". Эти слова участники международной встречи встретили аплодисментами.

В своем выступлении Макрон указал и на особую важность повышения эффективности расходования средств. "Считаю необходимым, чтобы в дальнейшем мы, страны "семерки", совместно с финансовыми спонсорами, частным сектором, заключили совместное соглашение, которое обеспечит целевое расходование средств, то есть направление их именно ассоциациям и коммунам, которые создают школы и ведут подготовку преподавателей", - сказал Макрон, указав также на необходимость обеспечения транспорта для доставки школьников.

"Просто давать деньги правительствам, говоря, что их следует расходовать на образование, - этот путь более не эффективен. Потому что мы слишком часто видели, что сделать так нам обещают на словах, а в реальности деньги так и не доходят до цели", - подчеркнул Макрон. "Нам следует требовать отчета о трате таких средств", - добавил он.

Также французский президент считает необходимым установить контроль над тем, что семьи действительно направляют девушек в школы, когда те открываются, и закрепить такое требование в местных законах. "Мы должны потребовать четких обязательств от государств и их выполнения. И мы должны критиковать их, если они этого не обеспечивают", - сказал Макрон.

В этой связи он напомнил и о том, что в результате демографического роста на планете насчитывается 600 млн детей, - из них 450 млн на одном только африканском континенте, - которым в период до 2030 года следует обеспечить школьное образование.

Тревожная ситуация

Он напомнил, что в настоящее время в мире насчитывается 500 млн неграмотных женщин - то есть вдвое больше, чем неграмотных мужчин. Каждая пятая девушка не посещает школу. В странах с низким уровнем жизни лишь 18% молодежи имеют возможность получить среднее образование.

"За этими цифрами кроются реальные судьбы и жизни. Это целая когорта недопустимых и негативных последствий - браки несовершеннолетних, браки по принуждению, ранняя беременность", - сказал он. "Это десятки миллионов разбитых жизней и искалеченных судеб, жизнь, лишенная перспектив", - подчеркнул Макрон.

Президент обратил особое внимание на то, что к задачам по обеспечению школьного образования прибавляется для Запада и необходимость "противостоять обскурантизму, сторонники которого считают, что женщины и девушки не имеют права на образование". "В мире все более широко распространяется обскурантизм, завоевывает все новые территории радикальный исламизм, а вместе с ним и терроризм. Это происходит не только в Африке и в Азии - это происходит на всех континентах", - отметил Макрон.

Он подчеркнул при этом, что являются ложными утверждения о том, что какие-то положения религий запрещают образование женщин и девушек. "Нет ни одной религии в мире, в которой существовало бы оправдание подобному обскурантизму. Есть только стремление некоторых людей создавать условия для существования современного рабства", - заключил президент Франции.