Ципрас призвал греческий народ проголосовать за его партию на парламентских выборах 7 июля

АФИНЫ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал греков отдать голоса за возглавляемую им партию Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) на досрочных парламентских выборах 7 июля, чтобы продолжать реализацию реформ во имя большинства населения страны. Соответствующие заявления Ципрас сделал на массовом предвыборном митинге, состоявшемся в пятницу вечером на центральной афинской площади Синтагма напротив парламента Греции. Трансляцию выступления премьера вело государственное телевидение ЭРТ.

Премьер призвал избирателей проголосовать за СИРИЗА, чтобы к власти не смогла прийти главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия", которая несколько лет назад ввергла страну в финансовый кризис. "Мы не отдадим снова руль тем, кто обанкротил страну, бросил ее в пропасть", - сказал Ципрас. По его словам, великий поворот, который можно совершить в предстоящее воскресенье на выборах, - это прежде всего "вопрос сознания для всех и каждого". "Каждый в этой стране должен задуматься о том, что он пережил до 2014 года и в каком состоянии страна находится сейчас. Надо задуматься, стоит ли теперь после стольких трудов вернуться в дни отчаяния, репрессий, произвола", - подчеркнул глава правительства, указав, что программа главной оппозиционной партии вернет страну в черные дни кабальных соглашений с международными кредиторами.

Ципрас напомнил, что до прихода СИРИЗА к власти в 2015 году работу потерял миллион человек. "Благодаря деятельности правительства СИРИЗА в стране были созданы 400 тыс. рабочих мест. Мы увеличили минимальный размер оплаты труда, восстановили коллективные переговоры", - сказал премьер. По его словам, программа СИРИЗА по развитию Греции - "это план развития для всех, а не для десяти олигархов, которые будут контролировать всю экономику и, конечно, политическую власть".

Диктат "тройки" кредиторов

Премьер упомянул о завершении в августе прошлого года действия последнего соглашения с международными кредиторами. "Мы достигли нашей цели - стянуть петлю с шеи нашего народа. Сегодня, четыре года спустя, в нашей стране больше нет ястребов Международного валютного фонда. Больше не решает за нас "тройка" технократов. Греция снова принадлежит грекам, и это величайшее достижение, за которое стоило бороться все эти годы. Самое главное, что мы снова свободные и гордые, потому что мы предотвратили план обеднения нашего народа", - подчеркнул лидер СИРИЗА.

Перечисляя достижения правительства, Ципрас подчеркнул, что после целых семи лет рецессии Греция теперь имеет экономический рост девятый квартал подряд. "Иностранные инвестиции побили рекорд за десятилетие, экспорт, промышленность, строительство, туризм показали выдающиеся результаты", - подчеркнул премьер.

При этом он обвинил главную оппозиционную партию в намерении вновь провести реформы в стиле жесткой экономии. "Их план состоит в том, чтобы сделать частным страхование и снова срезать пенсии, продать Государственную энергетическую корпорацию (ДЕИ), повысить цены на электричество и лекарства, уволить учителей и врачей, снова все отдать кредиторам и банкам", - сказал Ципрас, выразив мнение, что греческий народ в предстоящее воскресенье своими голосами это предотвратит.

Обновить народный мандат

Премьер попросил народ отдать свои голоса СИРИЗА с тем, чтобы возобновить мандат его правительства. "Мы просим новый мандат у нашего народа, чтобы продолжать борьбу и чтобы впервые нас оценивали по действительно нашей собственной программе. Мы просим возможность впервые управлять страной, не имея связанных за спиной рук. Мы просим мандат на радикальный поворот, чтобы строить вместе новую Грецию, которая снова будет опираться на свои силы, современную, свободную, самодостаточную, суверенную и творческую Грецию", - подчеркнул Ципрас.

В Греции в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, которые, согласно всем последним опросам общественного мнения, могут привести к власти главную оппозиционную правоцентристскую партию "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом. Согласно опросам, "Новая демократия" может обойти правящую партию СИРИЗА на 7,4-13% и получить возможность самостоятельно сформировать правительство. Три последних опроса общественного мнения показали, что НД выйдет победителем на предстоящих выборах и получит в 300-местном однопалатном парламенте от 155 до 165 мест. Аналитики прочат партии СИРИЗА 74-84 парламентских кресла.