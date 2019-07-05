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Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Российский лидер отметил дружеский и союзнический характер отношений Москвы и Каракаса

КАРАКАС, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики. Об этом в пятницу сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Мы продолжим работу по развитию наших дружеских и союзнических отношений друзей с братской Венесуэлой", - написал глава России в поздравительном письме, текст которого привело агентство.

Путин также отметил, что между странами был достигнут высокий уровень сотрудничества "в политической, торговой, энергетической, научно-технической и других областях".

В этом году Венесуэла отмечает 208-ю годовщину провозглашения независимости от Испании.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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