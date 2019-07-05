{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: боевики обстреляли город Сукейлабия в сирийской провинции Хама

По данным агентства SANA, в результате атаки есть убитые и раненые среди мирных жителей

ТАСС, 6 июля. Экстремистские группировки, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли в пятницу обстрелу город Сукейлабия в провинции Хама, который находится под защитой правительственных сил. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, в результате обстрела среди мирных жителей есть убитые и раненые. Их точное число не приводится.

Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям боевиков на высотах Телль-Мильх и у населенного пункта Эль-Джабин, уничтожив командные пункты противника и несколько минометных установок.

Ранее сирийские военнослужащие отразили атаки террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на район Хамамият на стыке провинций Хама и Идлиб. Войска нанесли потери боевикам в живой силе и технике, заставив их отступить.

С начала мая правительственные силы освободили свыше 20 городов и поселков на северо-западе страны, расширив зону своего контроля.

Теги
СирияКризис в Сирии
США представили стратегию по противодействию Кремлю
Документ включает меры по поддержке демократических процессов и независимых СМИ в Европе, а также по снижению энергетической зависимости от Москвы
Читать полностью