СМИ: боевики обстреляли город Сукейлабия в сирийской провинции Хама

ТАСС, 6 июля. Экстремистские группировки, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли в пятницу обстрелу город Сукейлабия в провинции Хама, который находится под защитой правительственных сил. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, в результате обстрела среди мирных жителей есть убитые и раненые. Их точное число не приводится.

Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям боевиков на высотах Телль-Мильх и у населенного пункта Эль-Джабин, уничтожив командные пункты противника и несколько минометных установок.

Ранее сирийские военнослужащие отразили атаки террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на район Хамамият на стыке провинций Хама и Идлиб. Войска нанесли потери боевикам в живой силе и технике, заставив их отступить.

С начала мая правительственные силы освободили свыше 20 городов и поселков на северо-западе страны, расширив зону своего контроля.