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США представили стратегию по противодействию Кремлю

Документ включает меры по поддержке демократических процессов и независимых СМИ в Европе, а также по снижению энергетической зависимости от Москвы
Директор Агентства США по международному развитию Марк Грин AP Photo/Khalil Senosi
Описание
Директор Агентства США по международному развитию Марк Грин
© AP Photo/Khalil Senosi

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил в четверг стратегию "по противодействию злонамеренному влиянию Кремля". Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте агентства.

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"Концепция <...> отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено]", - говорится в документе, также опубликованном на сайте USAID и датированном 27 июня.

Главная цель, указанная в концепции, - повышение устойчивости стран - партнеров США. Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.

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