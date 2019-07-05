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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Эрдоган призвал командующего Ливийской национальной армией прекратить боевые действия

Президент Турции подтвердил свою поддержку правительству Фаиза Сараджа
Президент Турции Тайип Эрдоган EPA-EFE/ERDEM SAHIN
Описание
Президент Турции Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 6 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.

"Президент [Турции Тайип Эрдоган] подтвердил свою поддержку признанному международным сообществом правительству [Фаиза Сараджа] и призвал к прекращению незаконных нападений, осуществляемых силами [командующего ЛНА фельдмаршала Халифы] Хафтара", - приводит в пятницу заявление администрации турецкого лидера Agence France-Presse.

28 июня ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки правительства в Триполи. 30 июня МИД Турции заявил о том, что ЛНА удерживает в заключении шестерых турецких граждан. В Анкаре расценили эти действия как "акт бандитизма и пиратства" и пригрозили, что, если граждане Турции не будут освобождены в ближайшее время, силы Хафтара "станут законной целью" для удара. 1 июля стало известно об освобождении турецких граждан, однако признанный международным сообществом парламент Ливии объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецкой угрозе.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипСарадж, ФаизХафтар, ХалифаНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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