Опрос: Джонсон движется к убедительной победе на выборах премьера Великобритании

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Борис Джонсон движется к более чем убедительной победе на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. К такому выводу пришла газета Times , опубликовавшая в субботу на своей первой полосе итоги опроса общественного мнения среди простых членов тори, проведенного в пятницу по ее заказу социологической службой YouGov.

Опрос показал, что 74% однопартийцев Джонсона назвали его фамилию в ответ на вопрос о том, за кого они собираются проголосовать. Выбор же в пользу его соперника Джереми Ханта, который в прошлом году сменил Джонсона на посту главы британского МИД, сделали лишь 26% опрошенных. В связи с этим Times предрекает фавориту гонки "лендслайд", как в англосаксонской политической лексике принято именовать победу над конкурентом с подавляющим преимуществом.

Исследование также показало, что чрезвычайно высокая вероятность "жесткого Brexit" вовсе не является препятствием для большинства членов тори при определении своего выбора в пользу Джонсона. Так, 90% респондентов полагают, что, став премьером, он выведет страну из Европейского союза без какой-либо сделки об условиях "развода" сторон, в то время как лишь 27% считают, что на подобный шаг мог бы решиться Хант.

Наступившая суббота станет днем начала получения 160 тыс. членов тори почтовых избирательных бюллетеней, а значит формально - и днем начала голосования. Ведь, несмотря на то, что крайним сроком обратной отправки бюллетеня является 21 июля, немалое число избирателей уже, похоже, определились с выбором и могут немедленно принять участие в голосовании. Со своей стороны, Хант уже попросил однопартийцев подождать со своим выбором хотя бы еще одну неделю, чтобы дождаться двух ближайших телеэфиров, в том числе намеченных на вторник теледебатов на канале ITV, где соперники сойдутся лицом к лицу, а также запланированных на пятницу интервью обоих кандидатов телерадиовещательной корпорации BBC. Аутсайдер гонки рассчитывает, что эти два эфира позволят переломить неблагоприятную для него тенденцию, однако шансы на это, судя по результатам опроса YouGov, катастрофически малы.

24 мая действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Однако до избрания нового главы консерваторов она продолжает оставаться главой британского правительства и техническим лидером своей партии. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, и уже на следующий день он вступит в полномочия премьер-министра Великобритании.