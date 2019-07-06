США призывают международное сообщество к борьбе с нарушением прав человека в Венесуэле

ТАСС, 6 июля. /ТАСС/. Власти США, ознакомившись с докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Венесуэле, призывают международное сообщество бороться с безнаказанным нарушением гражданских свобод в Боливарианской Республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Соединенные Штаты, согласно заявлению, выражают глубокую озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав и свобод человека, которые детально описаны в докладе УВКПЧ, и выражают уверенность в скором изменении ситуации в стране. "Венесуэла вскоре будет свободна, а ответственные за насилие и нарушение прав человека в Венесуэле понесут ответственность, - сказано в тексте. - Международное сообщество должно осудить незаконный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и объединиться в борьбе против его преднамеренного неуважительного отношения к соблюдению прав человека, а также против безнаказанности".

По мнению американских властей, доклад УВКПЧ о ситуации в Венесуэле подтверждает, что руководители этой латиноамериканской страны "лишают [венесуэльский народ] основных прав и свобод путем репрессий, пыток и запугивания".

В Госдепартаменте США также выразили соболезнования в связи с гибелью офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан за причастность к попытке государственного переворота и умер, находясь под стражей. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН (СПЧ), Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

4 июля УВКПЧ опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению СПЧ ООН. В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране.

В УВКПЧ считают, что с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".

Ситуация в Венесуэле

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.