Опрос: правящая в Япония коалиция уверенно победит на выборах в верхнюю палату парламента

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее ближайший союзник - партия "Комэйто" - по итогам предстоящих 21 июля выборов в Палату советников (верхняя палата парламента) должны получить достаточно мест для сохранения большинства. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, опубликованные в субботу агентством Kyodo.

Согласно полученным ответам на вопросы о политических предпочтениях жителей страны, ЛДП и "Комэйто" максимально могут получить 77 из 124 оспариваемых мандатов. Это даст им уверенное большинство в верхней палате парламента.

Для обеспечения двух третей превосходства над оппозицией, необходимого для беспрепятственного продвижения конституционной реформы, им нужно получить 85 мест. Однако партия "Ниппон иссин но кай", у которой сейчас 15 мандатов в верхней палате, и как минимум один независимый депутат готовы поддержать инициативу правящей коалиции по внесению поправок в основной закон страны. Поэтому окончательный итог выборов будет зависеть от общего результата сторонников реформы.

Оппозиционные партии не пользуются широкой поддержкой среди населения Японии. Тем не менее главная из них - Конституционно-демократическая партия - должна увеличить свое присутствие в верхней палате с 28 до 35 мест.

Исследование проводилось 4 и 5 июля по стационарным и мобильным телефонам по методу случайной выборки. Количество участников составило 30,5 тыс. человек. При этом 54% из них пока не определились, за кого будут голосовать на предстоящих выборах.

Предвыборный расклад

В соответствии с проведенной в прошлом году избирательной реформой, количество членов верхней палаты после выборов увеличится с 242 до 245. Таким образом, оспариваться будут позиции 121 законодателя, у которых истекают выданные на шесть лет мандаты, и еще три новых места. В 2022 году, когда выборы коснутся другой половины верхней палаты, она будет расширена до 248 мест. Делается это для того, чтобы снизить разницу в "весе" голоса в округах с разной плотностью населения.

Из 124 депутатов 74 пройдут в парламент по одномандатным округам, еще 50 - по пропорциональной системе, в зависимости от того, какая партия получила больше голосов от избирателей. Как ожидается, в выборах примут участие 370 кандидатов. Сейчас ЛДП и "Комэйто" имеют простое большинство своих представителей в верхней палате и две трети депутатов (абсолютное большинство) в нижней, что позволяет им без особых проблем продвигать свои законопроекты.