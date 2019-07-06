CNN: семья умершего после тюрьмы в КНДР американца требует передать им арестованное судно

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Родители скончавшегося после освобождения из тюрьмы в КНДР американца Отто Вомбиера подали иск в суд с целью передачи им арестованного США северокорейского грузового судна в счет частичного погашения компенсации со стороны Пхеньяна в размере $500 млн. Об этом сообщил в пятницу телеканал СNN .

По его данным, речь идет о сухогрузе Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. тонн, который является одним из крупнейших судов КНДР. Ранее Министерство юстиции США сообщило об аресте судна по обвинению в нарушении международного режима санкций, действующего против республики. Американские власти утверждают, что судно осуществляло поставки угля из КНДР в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Мы продолжаем считать Северную Корею ответственной за смерть нашего сына Отто и будем неустанно работать над тем, чтобы отбирать северокорейские активы, где бы они ни были найдены", - приводит телеканал заявление родителей Вомбиера. В декабре прошлого года американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $500 млн семье Вомбиера.

В январе 2016 года Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил его к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Вомбиер был освобожден "из гуманных соображений" и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей, вскоре он скончался.