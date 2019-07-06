Комитет ПА ОБСЕ поддержал поправку о возможной ответственности России за "срыв" ДРСМД

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу подержал включение в проект резолюции поправки о якобы ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение было принято большинством голосов.

Поправка в текст резолюции, которая должна быть принята в рамках текущей 28-й сессии ПА ОБСЕ, была предложена членами делегаций США, Литвы, Канады, а также двумя парламентариями из Турции и Северной Македонии. Ее главным автором выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ричард Хадсон.

Согласно первоначальной версии резолюции, ПА ОБСЕ выражала сожаление по поводу краха ДРСМД "и общего ухудшения положения дел в области выполнения соглашений о контроле над вооружениями, ядерной безопасности и сокращении ядерных вооружений". Россия при этом в данном пункте не упоминалась.

Согласно же новой версии, ассамблея выразит сожаление "по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств" по ДРСМД и связанного именно с этим крахом данного соглашения. При этом в тексте отмечается, что осуществление и других соглашений, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе, а также Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, "было подорвано в результате несоблюдения" Россией своих обязательств.

Российская делегация выступила категорически против данной поправки.

"Американская делегация, к сожалению, абсолютно переворачивает то, что произошло. Многочисленные нарушения были, наоборот, со стороны Соединенных Штатов и это отмечено во всех без исключения международных докладах", - указал на заседании член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что основные претензии США связаны с ракетой 9М729. "Мы, российская сторона, были готовы и остаемся готовы показать эту ракету, все ее параметры", - заверил Слуцкий. Однако, констатировал он, Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, "тем самым поставив под угрозу всю систему стратегической стабильности на планете".