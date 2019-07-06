Комитет ПА ОБСЕ отказался исключить из своей резолюции критику в адрес России по Украине

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу на заседании отказался принимать предложенную делегацией РФ поправку, которая исключала из текста резолюции ПА ОБСЕ тезисы о "деоккупации Крыма" и выводе российских вооруженных сил, якобы присутствующих на территории Украины.

Изменения предлагалось внести в пункт резолюции, согласно которому ПА ОБСЕ призывает "прекратить военные действия в Восточной Украине, осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию".

За этими положениями следуют призывы к "деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь, выводу российских вооруженных сил с украинской территории" и всеобъемлющему урегулированию конфликта на основе полного выполнения минских договоренностей, в частности, тех установленных этими соглашениями обязательств, "которые не были выполнены Российской Федерацией".

Именно эти тезисы российская делегация предлагала исключить из резолюции. "Непризнание ассамблеей и некоторыми отдельными парламентариями воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - это то же самое, что не признавать объединение ГДР и ФРГ", - заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. При этом он напомнил, что Россия вместе с Францией и Германией выступает гарантом выполнения минских соглашений, а не их стороной.

Помимо российской делегации свои поправки вносили парламентарии из Швейцарии, Италии, Франции и Испании - они также предлагали исключить положение о том, что Россия якобы не выполнила своих обязательств в рамках "Минска". Однако все эти поправки были отклонены большинством голосов. Голосование по резолюции в целом состоится после рассмотрения комитетом всех поправок.