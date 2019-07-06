Шрёдер заявил, что Трампу нужны не партнеры, а вассалы

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подверг критике политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом, и обвинил его в разрушении мировой экономической системы. Об этом экс-глава правительства ФРГ заявил в опубликованном в субботу интервью газете Handelsblatt.

"Под флагом свободы и рыночной экономики он [Трамп] преднамеренно разрушает основанную на правилах мировую экономическую систему", - считает Шрёдер.

"Опасно в Трампе то, что он пытается даже друзьям и союзникам предписывать, что делать в политическом и экономическом плане. Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнеры, но вассалы", - подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер снова выразил возмущение действиями посла США в Германии Ричарда Гренелла. "Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или атаковать автомобильную промышленность", - сказал он.

"Здесь я хотел бы от правительства ФРГ, чтобы оно как-нибудь предупредило бы, что его это никак не касается. Мы все же не банановая республика", - заметил Шрёдер.

Одновременно экс-канцлер высказал мнение, что сейчас происходит переоценка политических сил в мире. "На одной стороне находятся по-прежнему мощные США, на другой - полная сил Азия, в которой доминирует Китай", - указал он.

"Кто сможет утвердиться между ними? Ни Германия, ни Франция <...> только единая Европа", - считает Шрёдер. По его мнению, если Европе не удастся сплотиться, то она займет место среди игроков "третьего класса".

Экс-канцлер также выступил против чрезмерной критики Китая. "Я считаю постоянные нападки на Китай совершенно преувеличенными. Возможно, это связано с тем, что мы по-прежнему думаем, что американцы - наши друзья", - отметил бывший глава правительства ФРГ.