СМИ: австралийский студент был выдворен из КНДР за шпионаж

ПХЕНЬЯН, 6 июля. /ТАСС/. Австралийский студент Алек Сигли, который учился в Пхеньяне в докторантуре университета им. Ким Ир Сена, был выдворен из КНДР за шпионаж и враждебные акции против народной республики. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как подчеркивается в сообщении агентства, 25 июня Сигли "был задержан на месте преступления соответствующим органом КНДР за совершение акций интриганской пропаганды в отношении республики с использованием интернета". По информации ЦТАК, в ходе проведенного в отношении австралийца расследования был "вскрыт факт, что он по наущению антиреспубликанских СМИ, в том числе [южнокорейского информационного портала] NK News, пользуясь положением иностранного студента, бродил по уголкам Пхеньяна, искал, собирал и анализировал данные и неоднократно передавал их с фотографиями".

Отмечается, что Сигли "честно сознался в том, что занимался шпионажем, систематически собирал и предоставлял данные о внутреннем положении дел в КНДР". Как подчеркнуло агентство, австралийский студент извинился за посягательство на суверенитет КНДР и попросил прощения. "Правительство КНДР проявило гуманистическую снисходительность и 4 июля выдворило Сигли за пределы республики", - резюмирует ЦТАК.

29-летний житель австралийского города Перт Алек Сигли приехал в Пхеньян прошлом году для изучения корейской литературы в университете им. Ким Ир Сена. Помимо учебы в столице КНДР, он активно занимался другими видами деятельности: организовывал туристические поездки для иностранцев, а также регулярно публиковал статьи и фотографии о своей жизни в народной республике в одном из южнокорейских интернет-изданий и в социальных сетях.

В конце июня появились информация о том, что Сигли пропал на территории КНДР - по сообщениям его друзей молодой человек несколько дней не выходил на связь. 1 июля в Пхеньян прибыл спецпредставитель правительства Швеции Кент Хештедт, так как Австралия не имеет дипмиссии в КНДР и ее интересы в республике представляет шведское посольство.

В ходе визита в Пхеньян Хештедт обсудил судьбу задержанного австралийского студента с представителями властей КНДР. По окончании переговоров шведский спецпредставитель сопроводил Сигли из Пхеньяна в Пекин.