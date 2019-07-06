ЦИК Украины: почти 15% кандидатов-мажоритарщиков в депутаты Рады являются безработными

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Почти 15% кандидатов в депутаты, которые идут в Верховную раду на досрочных выборах в одномандатных округах, - безработные. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Татьяна Слипачук.

"Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подается на выборы, это безработные? Из общего количества кандидатов по одномандатным округам (3 тыс. 184 человека) 842 человека (26,44%) - это руководители и работники предприятий, 469 - безработные (14,73%), 376 (11,81%) - субъекты предпринимательской деятельности, 117 (3,67%) - работники учебных заведений и 102 (3,67%) - пенсионеры", - сказала она в интервью изданию "Левый берег".

Слипачук сообщила также, что ЦИК отказал в регистрации по спискам на этих выборах 6,9% кандидатов, тогда как в 2014 году было 7,4% отказов. В общем, по ее словам, Центризбирком включил в бюллетень 2 тыс. 761 кандидата по спискам политических партий и 3 тыс. 184 - по округам. "Самому старшему кандидату 82 года, самому младшему - 21", - отметила Слипачук.

Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля по мажоритарно-пропорциональной системе. В частности, 225 депутатов изберут по спискам от партий, остальных - в мажоритарных округах.