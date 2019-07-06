Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане

ТАСС, 6 июля. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в пятницу в мечети города Газни - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел во время пятничной молитвы. В результате теракта погибли по меньшей мере два человека, еще 20 получили ранения, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Ранее агентство Pajhwok в Twitter информировало о 21 пострадавшем в результате этого нападения.