На западе Турции изъяли вещество, которое может быть калифорнием

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества калифорния в провинции Болу. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении местных властей.

"Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли 18,01 грамма калифорния, который применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в $72 млн. Ввоз, хранение и транспортировка калифорния требует специального разрешения. Обнаруженное вещество было направлено для экспертизы в Турецкое агентство по атомной энергии", - сообщается в заявлении губернатора Болу.

Между тем газета Sabah напоминает об аналогичном случае, произошедшем в Анкаре в марте 2018 года. Тогда также первоначально сообщалось об обнаружении калифорния, но затем выяснилось, что полицейские нашли лишь некое органическое вещество без радиоактивных признаков.