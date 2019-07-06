Партия "Слуга народа" оспорит новую жеребьевку партий на выборах Рады

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Украинская политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Верховной рады. Об этом сообщила в субботу пресс-служба партии в Facebook.

"Мы не дадим сорвать выборы! "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда по повторной жеребьевке. Только так мы сможем защитить права избирателей!" - подчеркнули в пресс-службе.

В "Слуге народа" считают, что новая жеребьевка "может привести к искажению воли избирателей, так как партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях". Кроме того, добавили в партии, невозможно перепечатать бюллетени для голосования. В пресс-службе также обратили внимание на безвозвратные расходы средств госбюджета и средств избирательных фондов политических партий.

Ранее Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Таким образом суд удовлетворил иск Аграрной партии Украины. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук выразила возмущение этим решением, посчитав, что оно направлено на срыв выборов, так как уже напечатано более 5 млн бюллетеней. Центризбирком, по ее словам, будет его оспаривать.

Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждены форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки. 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них заявили об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки. Отмечалось, что порядковый номер партии используют в предвыборной агитации, изменение этих номеров может привести к дезориентации избирателя во время волеизъявления.