Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации. Автором документа выступил депутат Верховной рады Артур Герасимов.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы". Кроме того, ассамблея осуждает якобы имеющую место незаконную оккупацию Крыма Россией, призывает РФ вывести свои силы с территории полуострова "и вернуть его под контроль правительства Украины".

В тексте резолюции также сказано о якобы растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего крымского полуострова. В текст включен призыв к РФ оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.