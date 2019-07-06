Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию с критикой в адрес РФ в контексте Украины и ДРСМД

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу на заседании поддержал резолюцию, в которую включен призыв к прекращению военных действий на востоке Украины, а также тезисы о якобы невыполнении Россией минских договоренностей и нарушениях Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно тексту, ПА ОБСЕ призывает "осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин" в Донбассе. При этом в резолюции говорится о необходимости "деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь, выводе российских вооруженных сил с украинской территории" и всеобъемлющем урегулировании конфликта на основе полного выполнения минских договоренностей, в частности, тех установленных этими соглашениями обязательств, "которые не были выполнены Российской Федерацией".

В резолюции также содержится общий призыв к конфликтующим сторонам на территории Европы вступить в переговоры для достижения мира при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии.

Как со своей стороны отметил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий еще в ходе прений по резолюции в пятницу, текст "насыщен заведомо неприемлемыми формулировками, в том числе антироссийского характера, которые не позволяют рассчитывать на продуктивное сотрудничество". "А главное - они не соответствуют реальности. В проекте резолюции содержится терминология об оккупации Крыма и Севастополя, российских вооруженных силах на Украине", - продолжил депутат, напомнив, что восемь докладов мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили отсутствие российских военных на юго-востоке Украины.

"Крым был оккупирован в 1991 году и сейчас навсегда вернулся в родную гавань, в состав России. Это навсегда закреплено на политической карте мира", - подчеркнул Слуцкий.

В свою очередь глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в субботу обратил внимание комитета на то, что Россия выступает одним из гарантов выполнения Минских договоренностей, не является стороной данных соглашений.

Позиция ПА ОБСЕ по ДРСМД

В ходе обсуждения резолюции в субботу в текст вошла предложенная делегацией США, а также парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии поправка, согласно которой ассамблея выразит сожаление "по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств" по ДРСМД и связанного именно с этим крахом данного соглашения. При этом в тексте отмечается, что осуществление и других соглашений, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе, а также Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, "было подорвано в результате несоблюдения" Россией своих обязательств.

Изначально в пункте резолюции, посвященном ДРСМД, Россия не упоминалась, в нем говорилось лишь об общей обеспокоенности ПА ОБСЕ в связи с развалом этого соглашения.