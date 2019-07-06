Трамп провел телефонный разговор с Мэй и обсудил Сирию, Иран и КНДР

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и обсудил санкции против Сирии, противодействие ядерной программе Ирана и денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством с целью продвижения общих интересов в области обеспечения безопасности, в том числе усилия по введению в действие санкций в отношении Сирии, обеспечение того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия, а также достижение окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи. Они также обсудили состояние торговых переговоров между США и Китаем", - говорится в документе.